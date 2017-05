WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post DHL Group:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 57 Milliarden Euro. (18.05.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktie konsolidiert auf hohem Niveau - AktienanalyseDie Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) hat einen kräftigen Dämpfer bekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Grund sei ein verhaltener Jahresauftakt gewesen. Zwar habe der Bonner Riese seine Umsätze im ersten Jahresviertel um sieben Prozent auf 14,9 Mrd. Euro steigern können. Wegen der gestiegenen Steuerquote habe der Konzern mit 633 Mio. Euro allerdings knapp ein Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum verdient. Analysten hätten dagegen mit Gewinnzuwachs von drei Prozent gerechnet. Auch das um ein Prozent auf 885 Mio. Euro gestiegenen EBITDA sei hinter den Erwartungen geblieben. Ein Grund: das Frachtgeschäft. Dort sei es zuletzt deutlich schlechter als im Vorjahr gelaufen. Dennoch sähen sich die Bonner weiterhin auf Kurs zu ihren Jahreszielen. Der Logistikriese rechne unverändert mit einem operativen Gewinn von 3,75 Mrd. Euro.Daran, dass Anleger dennoch den Verkaufsknopf gedrückt hätten, seien die Analysten nicht ganz unschuldig gewesen. Sie hätten nicht nur von einem ungewöhnlich schwachen Start ins neue Jahr gesprochen. Auch aus technischer Sicht dränge sich derzeit kein Long-Investment auf. Nach einem starken Jahr mit Gewinnen von rund 20 Prozent konsolidiert der DAX-Wert auf hohem Niveau, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 19/2017)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:31,525 EUR -0,52% (18.05.2017, 10:51)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:31,391 EUR -0,60% (18.05.2017, 11:05)ISIN Deutsche Post-Aktie:DE0005552004