WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post DHL Group:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 500.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2015 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 59 Milliarden Euro. (20.01.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst David Kerstens von Jefferies:David Kerstens, Analyst von Jefferies, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) von 25 auf 30 Euro.Der Umsatz im europäischen Paketgeschäft sollte sich dank der Übernahme des Konkurrenten UK Mail 2017 fast verdoppeln und auch der Gewinn signifikant steigen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Deutsche Post-Aktie werde aber bereits mit einem Aufschlag zur Branche gehandelt.David Kerstens, Analyst von Jefferies, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Deutsche Post-Aktie bestätigt und das Kursziel von 25 auf 30 Euro angehoben. (Analyse vom 20.01.2017)