Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,865 EUR -0,39% (02.11.2017, 09:24)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post DHL Group:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 57 Milliarden Euro. (02.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktie: ADX signalisiert Trendstärke - ChartanalyseDer Directional Movement Index (DMI) ist ein vielseitig einsetzbarer technischer Indikator, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit ihm könnten Anleger die Trendrichtung objektiv bestimmen. Außerdem ermögliche er Aussagen über die Stärke des vorherrschenden Trends. Bei der Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) signalisiere der DMI aktuell einen Aufwärtstrend mit zunehmender Stärke.Konkret bestehe das Konzept des DMI aus drei einzelnen Indikatoren. Zunächst habe J. Welles Wilder, Jr. einen Index für die Aufwärtsbewegung (+DI) und einen Index für die Abwärtsbewegung (-DI) berechnet. Beide würden die Basis für den DMI bilden. Weil der DMI sehr unruhig verlaufe, erfolge eine Glättung. Dieser geglättete DMI werde schließlich als Average Directional Movement Index (ADX) bezeichnet.Bei der Aktie der Deutschen Post habe sich zuletzt ein steigender ADX gezeigt. Gleichzeitig notiere der +DI über dem -DI, was folglich einen Aufwärtstrend unterstelle. Die Informationen aus dem vorgestellten DMI-Konzept würden somit für den Einsatz von Trendfolgemodellen sprechen, wie beispielsweise dem MACD. Dieser Indikator habe zuletzt ein Long-Signal ausgebildet, indem er seine Signallinie von unten nach oben gekreuzt habe. Die Analysten würden daher weiter steigende Notierungen erwarten und damit von einer Fortsetzung des übergeordneten langfristigen Aufwärtstrends ausgehen.Innerhalb dieser bereits seit dem Allzeittief von März 2009 währenden Bewegung habe sich dabei seit dem Korrekturtief von Februar 2016 ein Aufwärtsimpuls ausgebildet, der nach wie vor aktuell und intakt sei. Im Dezember 2016 sei dabei das bis dahin gültige Allzeithoch von 31,19 Euro erreicht und überschritten worden. Anschließend seien weitere historische Spitzenwerte gefolgt. Vorläufiger Höhepunkt der Rekordjagd sei der am vergangenen Freitag bei 39,72 Euro festgestellte Kurs gewesen. Sollte er überschritten werden, stünden der Aktie der Deutschen Post naturgemäß keine weiteren, aus dem Chart ableitbaren Widerstände im Weg.