Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die IKB geht für 2017 von einem gesamtwirtschaftlichen Wachstum in Deutschland von 1,6% (real und kalenderbereinigt) aus, das damit leicht schwächer ausfällt als im Jahr 2016, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.



Die tragende Wachstumsstütze dieser Dynamik bleibe weiterhin der Konsum, wobei der private und staatliche Verbrauch nicht mehr so stark zulegen dürften wie im Vorjahr. Zum einen erhöhe sich die Inflation, wodurch das Konsumumfeld nicht mehr so extrem günstig sei, auch wenn der Arbeitsmarkt robust bleibe; zum anderen sollten die Ausgaben für Flüchtlinge ihren "Peak" erreicht haben, sodass deutliche Zuwächse nicht mehr zu erwarten seien. Auch wenn sich die Exporte beleben würden, dürfte der Außenbeitrag aufgrund der kräftigen Importnachfrage kaum Impulse setzen.



Bei den Unternehmensinvestitionen erwarte die IKB aufgrund anhaltender Unsicherheit eine verhaltene Entwicklung. Diese Erwartung habe sich mit der Eintrübung des aktuellen ifo-Geschäftsklimas bestätigt, was für Überraschung gesorgt habe. Zunehmende Unsicherheit über die Ausgestaltung der US-amerikanischen und britischen Wirtschaftspolitik könnte den ifo-Index auch in den kommenden Monaten durchaus belasten und damit das Prognoserisiko für das deutsche BIP-Wachstum erhöhen. (26.01.2017/ac/a/m)







