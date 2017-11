Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen die Deutsche EuroShop-Aktie schon alleine wegen der guten Dividendenrendite zum Kauf. (Analyse vom 28.11.2017)



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (28.11.2017/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF).Die im MDAX notierte Deutsche EuroShop AG investiere ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten. Derzeit seien die Hamburger an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio würden zum Beispiel das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden gehören. Fokus sei der Markt in Deutschland mit 17 Centern. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center belaufe sich nach eigenen Angaben auf mehr als 5 Mrd. Euro.Vorstandssprecher Wilhelm Wellner konzentriere sich auf Investments in qualitativ hochwertige Shoppingcenter in Innenstadtlagen und an etablierten Standorten, die das Potenzial für eine dauerhaft stabile Wertentwicklung hätten. Daneben gelte die Erwirtschaftung eines hohen Liquiditätsüberschusses aus der langfristigen Vermietung der Shoppingcenter, der als jährliche Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden könne, als wichtiges Anlageziel. Die Shoppingcenter seien derzeit nahezu 100% voll vermietet. Das Portfolio der Mieter sei sehr breit strukturiert und diversifiziert. Die Laufzeit der Mietverträge sei langfristig angelegt und sie hätten derzeit im Schnitt eine Laufzeit von knapp sechs Jahren. Wellner müsse nicht traurig sein, wenn ein Mieter nicht verlängert oder gar zu stark über die Höhe des Mietpreises diskutieren wolle. Die Nachfrage nach Flächen in den Einkaufscentern sei aktuell so hoch, dass an dieser Stelle keine Gefahr drohe. Analog treffe dies auch auf Pleiten im Portfolio zu.Zu den TOP 10 Mietern gehöre die Metro Group, H&M, Peek & Cloppenburg, Deichmann, Douglas, C&A, REWE, dm-drogerie markt sowie Thalia. Diese Gesellschaften stünden für fast 25% des Portfolios. Das Centermanagement selbst habe die Deutsche EuroShop an einen externen Partner, die Hamburger ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG, ausgelagert. Dieses Unternehmen gehöre zur Hamburger Milliardärs-Familie Otto. Alexander Otto sei wiederum mit einem Anteil von knapp 17% einer der größten Einzelaktionäre des MDAX-Konzerns.In den ersten neun Monaten des Jahres 2017 hätten die Norddeutschen ein Umsatzplus von 5,7% auf 161 Mio. Euro erzielt. Das EBIT habe um fast 7% auf 140 Mio. Euro expandiert. Netto hätten mehr als 18 Mio. Euro in der Kasse oder plus 18% mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum geklingelt. "Insgesamt belegen die Zahlen unser weiterhin stabiles Geschäftsmodell, welches mit einem Vermietungsstand von rund 99% und einem diversifizierten Mix aus über 2.700 Mietverträgen gut aufgestellt ist", freue sich Wellner.Das organische Wachstum sei natürlich sehr moderat, weshalb der eine oder andere Investor das Geschäftsmodell der Deutschen EuroShop als etwas langweilig bezeichne. Wenn langweilig aber an der Stelle für ein stabiles und konservatives Geschäftsmodell stehe, dann sei das positiv zu sehen. Stärker wachsen könnten die Hamburger nur, wenn die Anzahl der Einkaufscenter erhöht werde, was das Ziel des Managements sei, wenn das Umfeld passe. Dies dürfte zunächst auch gelingen - selbst ohne weitere Kapitalmaßnahmen. Zu optimieren wären aktuell noch die Zinskosten. Der durchschnittliche Zinssatz des Kreditportfolios liege derzeit bei 2,9%. Hier würden die Experten noch Luft nach unten sehen. Sofern Wellner frisches Geld für Wachstum benötige, sollte er dies in der Zukunft über Kapitalerhöhungen abbilden und nicht über Wandelanleihen.Jüngst sei eine Wandelanleihe im Volumen von rund 100 Mio. Euro in Aktien gewandelt worden. Der Wandlungspreis habe bei 29,45 Euro gelegen, und die Anzahl der Aktien habe sich auf 61,8 Mio. Anteile erhöht. Das sei sehr positiv für das Eigenkapital. Allerdings würden derartige Wandelanleihen auch immer wieder Leerverkäufer anlocken, die gerne das "Delta" spielen würden. Das sei bei der Deutschen EuroShop sicherlich auch ein Grund für den überdurchschnittlich hohen Kursrückgang in den letzten zwölf Monaten gewesen. Im April 2015 habe die Aktie sogar schon fast bei 50 Euro notiert. Aktuell müssten Sie rund 32 Euro für einen Anteilsschein berappen.Nachdem der Spuk rund um die Wandelanleihe vorüber sei, dürfte es bei der Aktie wieder aufwärtsgehen. Für die Aktie spreche eine sehr günstige Bewertung, eine hohe Dividendenrendite, langfristig planbare Cashflows und ein sehr professionelles Management. Selbst dynamische Investoren würden das Management als auch die IR-Abteilung immer wieder für ihre sehr transparente und glasklare Kommunikation mit ihren Anlegern loben. Alle Kennzahlen seien dem Vorstand auf Knopfdruck geläufig. Eine IR-Politik, an der sich andere Unternehmen durchaus ein Beispiel nehmen könnten. Wellner führe ein gut bestelltes und strukturiertes Haus.