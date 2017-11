Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

32,73 EUR +2,75% (16.11.2017, 14:01)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (16.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF).Alles in allem seien die Q3-Zahlen ohne Überraschungen ausgefallen. Die Funds from Operations (FFO) je Aktie hätten sich auf 0,63 (Vj.: 0,58) Euro verbessert. Entsprechend sei der Ausblick für 2017 bestätigt worden. Demnach sollten die FFO je Aktie weiterhin in einer Bandbreite von 2,42 bis 2,46 Euro liegen. Bei gesenkten EPS-Prognosen (2017e: 3,13 (alt: 3,74) Euro; 2018e: 3,00 (alt: 3,57) Euro; FFO je Aktie: jeweils unverändert) und einem neuen Kursziel von 42,00 (alt: 45,00) Euro bestätige der Analyst seine Kaufempfehlung für das Wertpapier, das sich seit Jahresbeginn deutlich unterdurchschnittlich entwickelt habe. Das lasse sich auf die gestiegenen Kapitalmarktzinsen zurückführen.Der Analyst halte die Kursschwäche für nicht gerechtfertigt, weil trotz letztlich anziehender Zinsen das Zinsniveau niedrig bleibe und geringere Finanzierungskosten auch zukünftig die Ergebnisentwicklung begünstigen dürften. Ferner würden die beiden zuletzt getätigten Akquisitionen zeigen, dass - wenn auch begrenzt - anorganisches Wachstumspotenzial bestehe. Ferner notiere der Titel, der heute (bis Mittag: +3%) positiv auf das vorgelegte Zahlenwerk reagiert habe, mit einem deutlich zu hohen Abschlag auf den erwarteten NAV (2017e und 2018e: 0,7).Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:32,785 EUR +3,75% (16.11.2017, 13:47)