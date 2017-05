Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (12.05.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) und senkt sein Kursziel.Das operative Ergebnis des Unternehmens habe im Auftaktquartal 2017 die Konsensschätzung der Analysten übertroffen, obwohl die Umsätze unter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Per saldo leide das Geschäft des Shoppingcenter-Investors unverändert unter der niedrigen Inflationsrate, wogegen sich die günstigen Refinanzierungsbedingungen nach wie vor positiv auswirken würden. Der Zukauf des Einkaufzentrums in Tschechien werde sich ab Q2/2017 im Zahlenwerk niederschlagen. Die geplante schrittweise Erhöhung der Dividende auf bis zu EUR 1,50 je Aktie für 2018 sei wieder bestätigt worden. Vor diesem Hintergrund bleibe der Titel ein interessantes Renditepapier.Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, senkt sein Kursziel leicht von EUR 42,00 auf EUR 41,50 und rät nunmehr im Einklang mit der Rating-Systematik zum Halten der Deutsche EuroShop-Aktie. (Analyse vom 12.05.2017)