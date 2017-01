Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

75,90 EUR +0,61% (09.01.2017, 09:52)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

76,001 EUR +0,69% (09.01.2017, 09:30)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (09.01.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) und die School of Management der Fudan University (FDSM) haben eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet, um ihre Beziehung auszubauen und im Bereich der finanzwissenschaftlichen Ausbildung zusammenzuarbeiten, so die Deutsche Börse AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ziel ist es, das gegenseitige Verständnis der chinesischen und europäischen Kapitalmärkte zu vertiefen.Die Partner werden gemeinsam Vorlesungen sowie Kurse und andere Bildungsinitiativen entwickeln und an der FDSM anbieten. Weitere wichtige Elemente der Kooperation sind die Gründung eines Trading-Labors für Unterricht und Forschung sowie die gemeinsame Veranstaltung von Managementforen und eine Zusammenarbeit bei der Vorbereitung von Finanzmarktstudien und deren Veröffentlichung."Wir sind über die Partnerschaft mit der School of Management der Fudan University hoch erfreut. Unsere Vereinbarung ist ein weiterer Beleg für unseren partnerschaftlichen Ansatz bei der Zusammenarbeit mit wichtigen akademischen Institutionen, um die Entwicklungen des chinesischen Finanzmarktes zu unterstützen", sagte Jeffrey Tessler, Vorstandsmitglied der Gruppe Deutsche Börse."Die inhaltliche Kooperation zwischen FDSM und der Gruppe Deutsche Börse ist sehr bedeutsam. Durch das Teilen von Ressourcen werden wir das Niveau unserer Finanzausbildung weiter steigern, die Interaktion mit der Industrie ausbauen und das Innovationstempo steigern", sagte Professor LV Changjiang, Dekan der FDSM.Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: