Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

77,499 EUR +0,74% (03.01.2017, 09:28)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (03.01.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktie sammelt Kräfte für Ausbruch - ChartanalyseÜbergeordnet hält sich das Wertpapier der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) seit einem Doppelboden um 35,65 Euro aus Anfang 2012 in einem intakten Aufwärtstrend auf und konnte bis Mitte 2015 auf ein Verlaufshoch von 87,41 Euro zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Anschließend habe eine mehrjährige Konsolidierungsphase eingesetzt, welche sich zunächst noch im Bereich von 70,00 Euro habe abstützen können. Im Oktober des abgelaufenen Jahres würden die Notierungen jedoch unerwartet darunter abrutschen und hätten auf ein Verlaufstief von 66,11 Euro zurückgesetzt, wodurch ein größeres Verkaufssignal habe gedroht, aktiviert zu werden. Allerdings hätten Käufer die Aktie an dieser Stelle wieder abgefangen und anschließend für einen starken Kursschub auf ein Zwischenhoch von 74,49 Euro gesorgt. Nach einem Rücksetzer zurück auf die markante Horizontalunterstützung von rund 70,00 Euro sei das Papier der Deutschen Börse AG an die obere Hürde von 76,99 Euro angestiegen und habe alle bis dahin gesteckten Erwartungen erfüllt.Seit einigen Wochen konsolidiere die Deutsche Börse AG-Aktie nun knapp darunter und sammle offenbar Kräfte für einen Ausbruch über den mittelfristigen Trendkanal seit Mitte 2015 - obwohl die Deutsche Börse im abgelaufenen Jahr mit einem Ausbruchsversuch mehrmals gescheitert sei. Bekanntlich sähen Investoren einige Zeit später jedoch die Dinge etwas anders, wodurch diesmal ein nachhaltiger Ausbruch und ein anschließendes Kaufsignal gelingen könnten.Es gebe gleich mehrere Argumente, die für eine Fortsetzung der im November gestarteten Erholungsbewegung sprechen würden, zum einen wäre da eine potentielle fünfwellige Kursbewegung zu nennen, auf der anderen Seite die seit Wochen anhaltende Konsolidierung knapp unterhalb der Trendkanalbegrenzung. Bei einem nachhaltigen Anstieg der Aktie über das Niveau von rund 78,00 Euro könnte daher endlich ein Ausbruch gelingen und zunächst an die Julihochs bei 82,40 Euro aufwärts führen. Darüber dürften schließlich die Kursniveaus um 83,00, sowie 85,50 Euro angesteuert werden und machen ein Long-Investment überaus attraktiv, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 03.01.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:77,40 EUR +0,55% (03.01.2017, 09:14)