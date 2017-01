Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (05.01.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) von 77 Euro auf 81 Euro.Die London Stock Exchange (LSE) habe wie erwartet (Bekanntgabe exklusiver Verhandlungen am 20.12.2016) den Verkauf der LCH.Clearnet SA (französische Tochter der LCH.Clearnet) für 510 Mio. Euro an die Mehrländerbörse Euronext angekündigt. Bedingung für den Vollzug der Transaktion sei eine erfolgreiche Fusion zwischen Deutscher Börse und LSE, wobei hier insbesondere die Zustimmung der EU-Kommission als größte Hürde gelte. Im Rahmen der laufenden Prüfung (Frist bis zum 06.03.2017) habe die Kommission Mitte Dezember in einem "Statement of Objections" die Liste der ursprünglichen Bedenken zwar eingeengt, jedoch bleibe die potenziell marktbeherrschende Stellung im Clearing-Geschäft laut mit der Angelegenheit vertrauter Personen Bestandteil der Prüfung.Unklar bleibe nach Meinung des Analysten ob der angekündigte Verkauf der LCH.Clearnet SA, dessen Absicht bereits zur Einleitung der eingehenden Prüfungsphase Ende September geäußert worden sei, als ausreichend betrachtet werde und der Zusammenschluss deshalb genehmigt werde. Durch den Verkauf an Euronext dürften Deutsche Börse und LSE aber zumindest die französische Politik milde gestimmt haben, die sich zuletzt deutlich gegen die Fusion ausgesprochen habe. Die Hürden für das Zustandekommen seien nach Ansicht des Analysten vor allem mit Blick auf den geplanten Sitz der Holding in London in Bezug auf Bedenken der deutschen Politik (Zustimmung der hessischen Börsenaufsicht) nach wie vor groß.