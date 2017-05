ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (30.05.2017/ac/a/d)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Analyst Michael Werner von der UBS:Michael Werner, Analyst der UBS, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) mit einer Kaufempfehlung wieder auf.Der deutsche Börsenbetreiber sollte seine über den Konsensprognosen liegenden Gewinnerwartungen für 2018 und 2019 erfüllen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Werners Optimismus beruhe v.a. auf dem regulatorischem Rückenwind für die Deutsche Börse AG. Zudem sollten die in den letzten Monaten wenig schwankungsanfälligen europäischen Aktienmärkte wieder volatiler werden, was die günstig bewertete Deutsche Börse AG-Aktie noch nicht einpreise. Vor der Aussetzung der Berichterstattung habe Werner das Papier mit "buy" und einem Kursziel von 88,30 Euro eingestuft.Michael Werner, Analyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Börse AG-Aktie mit dem "buy"-Votum und einem Kursziel von 110 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 30.05.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:92,10 EUR +1,14% (30.05.2017, 13:54)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:92,191 EUR +1,27% (30.05.2017, 14:14)