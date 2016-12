Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE000A2AA253, WKN: A2AA25, Ticker-Symbol: DB11) unter die Lupe.Die EU-Kommission prüfe aktuell die geplante Fusion der LSE mit der Deutschen Börse AG und wolle Anfang März 2017 eine Entscheidung fällen. Die Deutsche Börse AG-Aktie dürfte 2017 von der hochbleibenden Volatilität profitieren. Fundamental sei der Titel mit einem KGV von 16 für 2017 nicht billig. Die guten Wachstumsperspektiven und die Dividendenrendite von fast drei Prozent würden aber die Bewertung rechtfertigen. Aus charttechnischer Sicht stehe der Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend bei 78,60 Euro kurz bevor. Gelinge der Bruch, würde ein neues Kaufsignal geliefert. Als wichtige Unterstützung diene die 200-Tage-Linie bei 72,11 Euro.Anleger können noch in die Deutsche Börse AG-Aktie einsteigen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Kursziel des AKTIONÄR laute 100,00 Euro, bei 60,00 Euro sollte ein Stopp gesetzt werden. (Analyse vom 28.12.2016)