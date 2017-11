Börsenplätze Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (24.11.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zur Akkumulierung der Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) und erhöhen ihr Kursziel.Das Unternehmen habe gestern die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016/17 (30. September) veröffentlicht und zu einer Analystenkonferenz eingeladen, um Zahlen und Strategie zu erläutern. Die DBAG habe die Erwartungen eines sehr guten Ergebnisses sogar noch übertroffen und ebenfalls über der eigenen Guidance gelegen, welche bereits im Laufe des Jahres erhöht worden sei. Hierzu hätten beide Segmente des Unternehmens beigetragen. Das Ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft habe mit über 94 Mio. Euro deutlich höher gelegen als das Vorjahresergebnis von knapp 60 Mio. Euro, ein Plus von fast 60%. Der Haupttreiber des Ergebnisses seien die sechs sehr erfolgreichen Veräußerungen gewesen, welche ein Abgangsergebnis von knapp 82 Mio. Euro erzielt hätten.Die Erträge aus dem Segment Fondsverwaltung und -beratung seien ebenfalls deutlich um fast 50% gestiegen und hätten mit über 27 Mio. Euro über den 18 Mio. Euro aus dem Vorjahr gelegen. Diese seien vor allem durch die Erträge aus dem DBAG Fund VII getrieben worden, welcher für neun Monate zum Ergebnis beigetragen habe. Das Ergebnis vor Steuern sowie das Konzernergebnis nach Minderheiten habe bei über 90 Mio. Euro gelegen, 83% über dem Vorjahr, und somit erfreulicherweise auch über der Analysten-Gewinnprognose von 87 Mio. Euro. Das erzielte Ergebnis entspreche einer Eigenkapitalrendite von sehr hohen 26,5%. Im Zuge des sehr erfolgreichen Geschäftsjahres werde das Management eine Dividende von 1,40 Euro je Aktie vorschlagen, was einer Erhöhung von 17% gegenüber den 1,20 Euro aus dem Vorjahr und einer attraktiven Dividendenrendite von über 3% entspreche.Bezüglich des laufenden Geschäftsjahrs würden die Analysten davon ausgehen, dass die Erträge aus dem Segment Fondberatung sich aufgrund des erstmalig vollen zwölfmonatigen Ergebnisbeitrags des Funds VII weiter steigen würden. Bezüglich des Ergebnisses im Segment Private-Equity-Investments sei mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen. Dieser sei jedoch folglich der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr 2016/17 durch die hohen Veräußerungsgewinne keine Überraschung. Hinsichtlich des Fund VII und des ECF würden sie in den kommenden Jahren von einer Investitionsgeschwindigkeit auf gleichbleibend hohem Niveau wie in 2016/17 ausgehen.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigten in einer aktuellen Aktienanalyse das "accumulate"-Rating für die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie. Aufgrund des sehr guten Ergebnisses, einer Anhebung der GuV-Schätzungen für die kommenden Jahre sowie einer höher als erwarteter Dividende würden sie ihr Kursziel von 46,00 Euro auf 48,00 Euro erhöhen. (Analyse vom 24.11.2017)