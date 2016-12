Tradegate-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

30,989 EUR -0,63% (22.12.2016, 12:34)



ISIN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DE000A1TNUT7



WKN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

A1TNUT



Ticker-Symbol Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DBAN



Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (22.12.2016/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von Analystin Marie-Thérèse Grübner von Warburg Research:Marie-Thérèse Grübner, Analystin von Warburg Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Analystenveranstaltung die Kaufempfehlung für die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) und senkt das Kursziel von 35 auf 33,50 Euro.Wegen der unsicheren Bewertung des Beteiligungsportfolios lägen ihre Schätzungen für die Frankfurter Holding unter denen des Managements, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie sei mittlerweile angemessen bewertet.Marie-Thérèse Grübner, Analystin von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 35 auf 33,50 Euro reduziert. (Analyse vom 22.12.2016)Xetra-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:30,985 EUR -0,37% (22.12.2016, 13:02)