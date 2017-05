Xetra-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (15.05.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von Aktienanalysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zur Akkumulierung der Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) und erhöhen ihr Kursziel.Das Unternehmen habe am vergangenen Freitag, den 12. Mai, die Veräußerung der Beteiligung an Formel D, einem Dienstleister für Fahrzeughersteller und -zulieferer bekannt gegeben. Die Analysten hätten über diese Transaktion bereits in ihrem jüngsten Update nach den Halbjahreszahlen am 9. Mai spekuliert, nur drei Tage vor der Verkündung der Transaktion. Das Unternehmen sei zum 5,5fachen seines ursprünglichen Transaktionspreises veräußert worden, wobei bezüglich des genauen Preises Stillschweigen vereinbart worden sei. Käufer sei hierbei die 3i Group plc gewesen, eine Investmentgesellschaft mit den Kernmärkten Nordeuropa und Nordamerika. Während der vierjährigen Haltedauer seien alle vor dem Kauf gesteckten Ziele, wie z.B. die Neukundengewinnung, die Entwicklung von neuen Dienstleistungen, die Internationalisierung und die Nachfolgeregelung erfolgreich umgesetzt worden. Neben dem hohen 5,5fachen Verkaufspreis spiegle eine Umsatzsteigerung von jährlich 20% sowie das Wachstum des Unternehmens durch die Verdreifachung der Mitarbeiterzahl die hervorragende Entwicklung des Unternehmens seit dem Einstieg der DBAG wieder.Der Veräußerungspreis der Transaktion habe über den Wertansätzen des IFRS-Abschlusses der DBAG zum 31. März wodurch diese zu einem Ergebnisbeitrag von rund 10 Mio. Euro gelegen. Nach der Anhebung der Ergebnisprognose am 2. Mai führe dieser nochmals zu einer Erhöhung des erwarteten Konzernergebnisses. Die Analysten hätten entsprechend ihre GuV-Prognose erhöht und würden von einem Konzernergebnis im Bereich von 64 Mio. Euro bis 68 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2016/17 ausgehen. Sie würden außerdem erwarten, dass die Dividende für 2016/17 dadurch ebenfalls angehoben werde und schätzen, dass eine höhere Ausschüttung in Höhe von 1,30 Euro je Aktie nach 1,20 Euro für das Vorjahr angestrebt werde, was somit bereits ein Jahr früher als in ihrer ursprünglichen Prognose der Fall wäre. Aufgrund dessen und des sehr positiven News Flows der letzten Wochen würden die Analysten ihr Kursziel, welches sie bereits mit dem Update vom 3. Mai nach der Prognoseanhebung erhöht hätten, noch einmal, nunmehr von 40,00 Euro auf 42,00 Euro erhöhen.Börsenplätze Deutsche Beteiligungs AG-Aktie: