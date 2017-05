Xetra-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (17.05.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zur Akkumulierung der Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN).Gestern habe das Unternehmen die Veräußerung der Beteiligung an der ZGS Verwaltungs-GmbH (Schülerhilfe), dem größten Bildungs- und Nachhilfeanbieters für Deutschland und Österreich bekannt gegeben. Ebenso wie bei der Formel D Transaktion vom Freitag hätten die Analysten über eine baldige Veräußerung der Schülerhilfe bereits in ihrem Update in der vergangenen Woche am 9. Mai gesprochen. Somit seien zwei ihrer drei für baldige Transaktionen genannten Unternehmen innerhalb von nur einer Woche tatsächlich auch gleich verkauft worden. Mit der Schülerhilfe sei übrigens das erste Unternehmen aus dem Sechser-Fond veräußert worden, welcher jetzt noch aus zehn verbleibenden Unternehmen bestehe. Die Schülerhilfe sei sehr gut zum rund 4-fachen des ursprünglichen Transaktionspreises veräußert worden, wobei bezüglich des genauen Preises Stillschweigen vereinbart worden sei. Der Veräußerungspreis der Transaktion habe zudem über den Wertansätzen des IFRS-Abschlusses der DBAG zum 31. März gelegen, wodurch dieser zu einem Ergebnisbeitrag von rund 9 Mio. Euro führe.Die Analysten hätten entsprechend ihre GuV-Prognose noch einmal wie schon nach der Erhöhung der Ergebnisprognose des Unternehmens zum Halbjahr und dem Formel D Verkauf angehoben und würden nunmehr von einem Konzernergebnis im Bereich von 74 Mio. Euro bis 78 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2016/17 ausgehen. Die Verträge, welche ebenfalls gestern unterzeichnet worden seien, stünden allerdings noch unter Vorbehalt der Kartellbehörden.Ihr "accumulate"-Rating für die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie bestätigen Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, einmal mehr. (Analyse vom 17.05.2017)Börsenplätze Deutsche Beteiligungs AG-Aktie: