Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,81 EUR +0,03% (19.05.2017, 09:22)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,801 EUR -0,26% (19.05.2017, 09:38)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 18,68 +0,21% (18.05.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.05.2017/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank will Ex-Vorstände zur Kasse bitten - AktiennewsAuf der Hauptversammlung der gebeutelten Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) versucht der Führungszirkel die Eigner zu überzeugen, dass nun wirklich ein Kulturwandel eingeleitet sei, so die Experten von "FONDS professionell".Der Aufsichtsrat nehme daher ehemalige Manager in die Haftung und verweigere die Zahlung ausstehender Boni.Die von Skandalen gebeutelte Deutsche Bank wolle ihre unrühmliche Vergangenheit endlich hinter sich lassen - und nehme im Zuge dessen auch ehemalige Vorstände in die Pflicht. Der Aufsichtsrat habe sich intensiv mit der Frage befasst, ob den seinerzeit amtierenden Vorstandsmitgliedern eine persönliche oder kollektive Verantwortung für Fehler der Vergangenheit zukommt, habe Paul Achleitner, Chef des Kontrollgremiums der Deutschen Bank, auf der Hauptversammlung berichtet.Das bedeute für frühere Vorstandsmitglieder, darunter den ehemaligen Co-Chef und Investmentbanker Anshu Jain, dass sie Teile ihrer Bezüge nicht ausgezahlt bekommen sollten. "Ich kann Ihnen heute berichten, dass sich der Aufsichtsrat hierzu mit den betroffenen Vorstandsmitgliedern in fortgeschrittenen Gesprächen befindet", habe Achleitner den Aktionären erklärt. "Nach Erwartung des Aufsichtsrats wird es in den nächsten Monaten hierzu eine Regelung geben, die einen wesentlichen finanziellen Beitrag der Betroffenen sicherstellt", habe Achleitner gesagt.Inzwischen mache das neue Führungsteam um Vorstandschef John Cryan keinen Hehl mehr daraus, dass sie ihre Vorgänger für die Skandale der Vergangenheit verantwortlich machen würden. "Es waren mit Sicherheit nicht immer alles ehrbare Kaufleute in der Deutschen Bank", habe der heutige Vize-Vorstandschef Christian Sewing in einer TV-Dokumentation des ZDF gesagt.Die Bank halte bereits länger Boni in Millionenhöhe zurück. Betroffen seien mehrere Top-Führungskräfte gewesen, neben Jain auch sein Co-CEO Jürgen Fitschen und Ex-Vorstandschef Josef Ackermann. Der habe sich öffentlich vehement gegen die Forderung gewehrt, auch bereits erhaltene Boni zurückzuzahlen. Diskutiert werde lediglich, ob Bonusteile, die noch nicht ausgezahlt worden seien, "freiwillig in der Bank gelassen werden". Diese Weigerung habe in einem Zank mit Finanzminister Wolfgang Schäuble geendet.Bisher sei es in Deutschland kaum möglich gewesen, bereits zugesprochene Erfolgsvergütungen zurückzufordern. Die Institutsvergütungsverordnung sehe seit dem 1. Januar 2017 aber vor, dass nicht nur Boni einbehalten werden könnten, die noch nicht ausbezahlt worden seien. Banken könnten auch Geld zurückfordern, das bereits geflossen sei. Damit habe die Finanzaufsicht Bafin Empfehlungen der Europäischen Bankenaufsicht EBA umgesetzt.