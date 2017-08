Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.08.2017/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank tauscht US-Chef aus - Aktiennews19 Jahre arbeitete Bill Woodley für die Deutsche Bank und hatte zuletzt als CEO die Geschäfte in Amerika inne. Jetzt räumt er seinen Chefsessel, so die Experten von "FONDS professionell".Bei der Deutschen Bank komme es jenseits des Atlantiks zu einem Führungswechsel. Bill Woodley, der bisher als CEO der Deutsche Bank USA Corporation und der Region Amerika ge arbeitet habe, werde das Frankfurter Geldinstitut verlassen, habe die Deutsche Bank in einem Schreiben mitgeteilt. Woodley sei bereits 1998 zur Deutschen Bank gekommen und habe unterschiedliche Führungspositionen inne gehabt. Er sei unter anderem stellvertretender CEO der Region Amerika, Chief Operating Officer (COO) im Regional Management und COO für Asien gewesen.Für eine Nachfolge habe die Deutsche Bank jedenfalls bereits gesorgt: Tom Patrick ziehe mit sofortiger Wirkung in die Chefetage der Deutsche Bank USA Corporation ein und werde die Stelle als CEO übernehmen. Außerdem werde er CEO der Region Amerika. Gleichzeitig bleibe Patrick Leiter des Aktienhandels und Co-Chef der Unternehmens- und Investmentbank in Amerika. Er sei seit 2012 bei der Deutschen Bank. Zuvor habe er 18 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei Bank of America Merill Lynch gearbeitet.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:14,72 EUR +0,96% (16.08.2017, 12:34)