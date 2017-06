Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,03 EUR +2,69% (02.06.2017, 10:58)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,97 EUR +1,40% (02.06.2017, 11:13)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 17,48 (31.05.2017)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.06.2017/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank kann "Russland-Kapitel" noch nicht abschließen - AktiennewsWegen mangelnder Geldwäsche-Vorkehrungen in Russland muss die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) eine Strafe in zweistelliger Millionenhöhe zahlen, welche die US-Notenbank FED gegen sie verhängte, so die Experten von "FONDS professionell".Auch anderswo in Osteuropa würden die Geschäfte des Bankriesen unrund laufen.Russland-Geschäfte aus früheren Jahren hätten die Deutsche Bank erneut eingeholt. Die US-Notenbank FED habe gegen das Geldhaus eine Strafe in Höhe von 41 Millionen US-Dollar (rund 37 Millionen Euro) verhängt, berichte der Nachrichtensender N-TV. Grund: mangelnde Vorkehrungen gegen Geldwäsche. Weder die Kontrollsysteme noch die Manager der Deutschen Bank seien in der Lage gewesen, in den Jahren 2011 bis 2015 verdächtige Transaktionen in Russland zu erkennen und zu unterbinden.Ermittler würden davon ausgehen, dass russische Kunden über die Deutsche Bank Rubel-Schwarzgeld im Wert von umgerechnet rund zehn Milliarden US-Dollar gewaschen hätten. Dafür hätten sie bei dem Institut in Moskau russische Aktien in der russischen Währung gekauft. Unternehmen, die mit den Kunden verbunden gewesen seien, hätten dann dieselben Papiere über die Deutsche Bank in London verkauft und dafür US-Dollar kassiert. Weil die Geschäfte teilweise in US-Dollar abgewickelt worden seien, hätten sich die US-Behörden eingeschaltet.Die Deutsche Bank habe nun die Auflage bekommen, ihre internen Kontrollen zu verbessern. Es sei nicht die erste Strafe, die das Institut in jüngerer Zeit habe zahlen müssen. Zuletzt sei die Bank im Zusammenhang mit den Geschäftsbeziehungen von US-Präsident Donald Trump ins Rampenlicht geraten. Abgeordnete der US-Demokraten im Repräsentantenhaus hätten vergangene Woche Auskunft über Konten und Kredite Trumps gefordert, berichte "Spiegel online". Dabei gehe es auch um mögliche Verbindungen Trumps zu Russland.Auch mit anderen Teilen des Auslandsgeschäfts gebe es Probleme. Nach einem Bericht des "Handelsblatts", das sich auf Reuters berufe, wolle sich die Deutsche Bank von ihrem Polen-Geschäft trennen. Die Deutsche Bank Polska sei nationaler Branchenzweiter. Mit dem Verkauf könnte die deutsche Mutter rund 400 Millionen Euro erlösen. Als aussichtsreichste Interessenten würden die Commerzbank-Tochter mBank, die Santander-Tochter BZ WBK und die polnische Sparte der portugiesischen Bank BCP gelten.