Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.06.2017/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank hält nicht viel von eigener Aktie - AktiennewsResearch-Experten der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) raten Anlegern dazu, europäische Bankaktien unterzugewichten, so die Experten von "FONDS professionell".Damit würden sie indirekt empfehlen, auch die Aktie ihres Arbeitgebers abzustoßen.Immer wieder komme die Frage auf, wie unabhängig Analysten über Wertpapiere ihres eigenen Hauses eigentlich urteilen könnten. Einige Institute würden das heikle Problem umgehen, indem sie grundsätzlich keine Anlageeinschätzungen über eigene Wertpapiere erstellen würden.Andreas Bruckner habe diese Frage jetzt für die Deutsche Bank relativ eindeutig beantwortet: Der Analyst aus der Research-Abteilung des Geldhauses habe den europäischen Bankensektor in einer Kundenmitteilung auf "untergewichten" herabgestuft und damit indirekt auch zum Verkauf der Deutsche-Bank-Aktie geraten, berichte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".Bruckners Begründung: Der europäische Bankensektor sei besonders empfindlich für Konjunkturabschwünge. Und einen solchen Abschwung würden die Research-Experten spätestens Ende dieses Jahres erwarten - obwohl die Einkaufsmanagerindizes derzeit ein positives Bild bieten würden. Europäische Bankaktien seien nach den jüngsten Kursanstiegen nicht mehr attraktiv bewertet, die Risiken im Sektor deshalb schlicht zu hoch, so Bruckner.Investoren würden sich zunehmend über die Krise in Italien und darüber sorgen, was sie für Europas Banken bedeuten könnte. Sie hätten deshalb prompt auf Bruckners Rat reagiert und den Kurs der Deutsche-Bank-Aktie auf Talfahrt geschickt. Zwischenzeitlich sei der Kurs um zwei Prozent auf 16 Euro abgesackt und habe damit so tief wie seit sechs Wochen nicht mehr gelegen. Noch stärker hätten die französische BNP Paribas und die Bank of Ireland gelitten. Auch die Commerzbank-Aktie habe zuletzt Verluste verzeichnet.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: