Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,364 EUR +0,06% (18.01.2017, 15:49)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,44 USD -0,65% (18.01.2017, 15:37)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Streit um dubiose Hypothekengeschäfte zwischen dem DAX-Unternehmen und der US-Justiz sei beigelegt. Damit könne das Institut ein belastendes Kapitel schließen - müsse dafür aber tief in die Tasche greifen und insgesamt 7,2 Milliarden Dollar (6,7 Milliarden Euro) bezahlen.Die Anleger würden am Mittwochmorgen überwiegend positiv auf die Nachricht reagieren. Doch auch wenn mit der Einigung ein gewaltiger Unsicherheitsfaktor vom Tisch sei, habe das Geldhaus noch zahlreiche weitere Baustellen - so fehle beispielsweise nach wie vor eine zukunftsfähige Strategie.DER AKTIONÄR bleibe daher bei seiner skeptischen Haltung gegenüber der Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 18.01.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:17,26 EUR -1,23% (18.01.2017, 15:35)