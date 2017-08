Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.08.2017/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Ein Grund, warum das Frankfurter Geldhaus in den vergangenen beiden Jahren jeweils Milliardenverluste verbucht habe, seien hohe Rückstellungen wegen Rechtsstreitigkeiten gewesen. Diese hätten den Gewinn geschmälert und beim Konzern das Ergebnis in den tiefroten Bereich gedrückt. Im abgelaufenen Quartal habe die Deutsche Bank jedoch einen positiven Saldo von 100 Mio. Euro aus Rechtsstreitigkeiten ausweisen können. Im Vorjahreszeitraum seien es noch 300 Mio. Euro Miese gewesen.Der Chart der Deutsche-Bank-Aktie bleibe indes eingetrübt. Der Aktienkurs habe sich zuletzt immer weiter von der 200-Tage-Linie bei 15,73 Euro entfernt und stehe jetzt kurz vor der Unterstützung bei 13,93 Euro. Diese Marke habe der Kurs im November 2016 überschritten, als eine Einigung im US-Hypothekenstreit in Reichweite gerückt sei. Aus psychologischer Sicht wäre es wichtig, dass diese Zone halte. Aufhellen würde sich der Chart erst wieder, wenn der Widerstand bei 14,86 Euro nachhaltig geknackt werden könnte. Eine Trendumkehr sei erst zu erwarten, wenn der mittelfristige Abwärtstrend um 16,28 Euro nachhaltig nach oben durchbrochen werde.Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät derzeit in einer aktuellen Aktienanalyse von einem Neueinstieg bei der Deutsche Bank-Aktie ab. Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 12,50 Euro. (Analyse vom 21.08.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:13,95 EUR -1,06% (21.08.2017, 11:09)