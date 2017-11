NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.11.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) charttechnisch unter die Lupe.Gemessen an der Wertentwicklung im bisherigen Jahresverlauf hinke die Aktie der Deutschen Bank dem DAX deutlich hinterher. Die "rote Null" bei der Performance bedeute auch im Vergleich zum STOXX Europe 600 Banks (rd. +5,8%) eine deutliche Underperformance. Unter charttechnischen Gesichtspunkten gebe es aber Hoffnung auf Besserung.So habe der Banktitel jüngst gegen den Markttrend die Widerstände zwischen 14,69 EUR und 15,02 EUR zurückerobern können. Als "i-Tüpfelchen" würden die Analysten in diesem Zusammenhang eine nachhaltige Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 15,46 EUR) werten. Schließlich besitze eine positive Weichenstellung noch eine weitere Dimension. So könnte die Kursentwicklung des letzten halben Jahres dann gleichzeitig als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Da auch der MACD in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) freundlich zu interpretieren sei, würden die Hochpunkte der 1. Jahreshälfte 2017 bei knapp 18 EUR ein erstes wichtiges Anlaufziel definieren. Um diese Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, sollte das Bankpapier in Zukunft nicht mehr unter die o. g. Schlüsselzone bei knapp 15 EUR zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 15.11.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,225 EUR -1,55% (15.11.2017, 09:14)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,227 EUR -1,35% (15.11.2017, 09:29)