ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.01.2017/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der deutsche Branchenprimus mache weitere Fortschritte bei der Aufarbeitung von Rechtsstreitigkeiten. Die Deutsche Bank habe sich mit den Aufsichtsbehörden in den USA und Großbritannien auf die Strafzahlung von insgesamt umgerechnet 587 Mio. Euro in der russischen Geldwäsche-Affäre geeinigt. Das sei weniger als befürchtet. Es sei aber fraglich, ob solche News für einen nachhaltigen Kursanstieg sorgen könnten. Dafür seien nämlich auch gute Geschäftszahlen nötig. Bis zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts sollte man bei der Deutschen Bank an der Seitenlinie bleiben, so Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.01.2017)