Die Verjährung sämtlicher Ansprüche tritt zum 31. Dezember 2017 ein. Ehemalige Aktionäre der Postbank AG sollten daher jetzt handeln. Weitere kostenfreie Informationen erhalten geschädigte Investoren unter:



Schirp Neusel & Partner Rechtsanwälte mbB

Antje Radtke-Rieger

Leipziger Platz 9

10117 Berlin

Tel. 030 327 617 0

Fax 030 327 617 17

E-Mail: radtke-rieger@ssma.de

http://ssma.de



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,14 EUR -1,77% (30.05.2017, 09:50)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,139 EUR -1,59% (30.05.2017, 10:04)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 18,46 -2.07% (29.05.2017)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.05.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Musterverfahren wegen Postbank-Übernahme - AktiennewsSeit 2015 ist die Deutsche Postbank AG ( ISIN DE0008001009 WKN 800100 ) eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), doch die Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Übernahme brechen nicht ab, so Schirp Neusel & Partner Rechtsanwälte mbB in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Viele Alt-Aktionäre der Postbank AG monieren, dass sie schon im Zuge des 2010 unterbreiteten Übernahmeangebotes von der Deutschen Bank AG übervorteilt wurden. Eine Reihe von Alt-Aktionären verklagt die Deutsche Bank AG deswegen vor dem Landgericht Köln, vertreten von der Berliner Kanzlei Schirp Neusel & Partner Rechtsanwälte mbB. Die Kläger machen einen vertraglichen Nachzahlungsanspruch von 32,25 Euro je Postbank-Aktie geltend. Das ist viel Geld: Insgesamt können die Alt-Aktionäre der Postbank AG 1,6 Mrd. Euro verlangen, wenn den Klägern recht gegeben wird.In diesen Prozess kommt nun neuer Schwung: Es wird ein Musterverfahren nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) eingeleitet. Alle bisher vorliegenden Musteranträge der Kläger wurden von Schirp Neusel & Partner gestellt.Das Musterverfahren ist zum einen für die Kläger von Vorteil, weil sie dadurch eine einheitliche Antwort auf alle Rechtsfragen erhalten werden. Aber auch alle Alt-Aktionäre der Postbank AG, die bislang noch nicht geklagt haben, können profitieren. Denn auch letztere können sich kostengünstig und mit geringem Prozessrisiko dem Verfahren anschließen.Rechtsanwältin Antje Radtke-Rieger, Schirp Neusel & Partner:Zum Ablauf der Postbank-Übernahme: Die Deutsche Bank AG hat im Oktober 2010 den Aktionären der Postbank AG ein Übernahmeangebot unterbreitet. Der damals angebotene Kurs von 25 Euro je Aktie war jedoch nach Meinung der Kläger viel zu niedrig. Die Kläger verlangen weitere 32,25 Euro pro Aktie, insgesamt also 57,25 Euro. Ihrer Ansicht nach hätte die Deutsche Bank AG bereits im September 2008, spätestens aber im Januar 2009, ein weitaus höheres Pflichtangebot nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) unterbreiten müssen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits die tatsächliche Kontrolle über die Deutsche Postbank AG erworben, obwohl die Aktienmehrheit formal noch von der Deutschen Post AG gehalten wurde.Rechtsanwältin Antje Radtke-Rieger, Schirp Neusel & Partner:"Uns liegen Beweise vor, dass die Deutsche Bank AG bereits viel früher in der Postbank AG durchregiert hat, als sie offiziell zugibt. Dann hätte sie aber auch früher, und zu höheren Kursen, das Übernahmeangebot machen müssen."