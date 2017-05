XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,135 EUR 0,00% (31.05.2017, 14:17)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,093 EUR +0,21% (31.05.2017, 14:32)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,97 USD -2,65% (30.05.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.05.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Milliarden-Deal in Sicht! Ordentliches Aufwärtspotenzial! Einsteigen! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Einstieg bei der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Der Aktienprofi beziehe sich auf den Geldwäsche-Skandal in Russland. Er sei eigentlich schon abgeschlossen gewesen. Die Deutsche Bank AG habe eine Strafe in Höhe von 600 Mio. Euro an die Finanzaussicht in Großbritannien und in den USA gezahlt. Jetzt scheine es eine Strafe im Nachgang gegeben zu haben, die 37 Mio. Euro betrage. Laut dem Börsenexperten könne sich das die Deutsche Bank AG sicher leisten. Die Führung der Deutsche Bank AG habe angekündigt, dass die größten Rechtsstreitigkeiten beseitig seien. Der Aktienprofi glaube, dass der Großteil von dieser Strafe schon abgegolten sei.Die Deutsche Bank AG habe den Konzernumbau, die neue Strategie mit der Reintegration der Postbank und dem Teil-IPO der Deutsche Asset Management bekannt gegeben. Für erfreulich halte der Aktienprofi auch eine Meldung von heute, dass sich die Deutsche Bank jetzt in China an dem Projekt der "Neuen Seidenstraße" beteiligen möchte. Es handle sich dabei um Investitionen von mehreren Billionen USD. Die Deutsche Bank AG habe eine Kooperation mit der China Development Bank abgeschlossen und möchte innerhalb von fünf Jahren 3 Mrd. USD an Krediten an einheimische Unternehmen dort vergeben. Strebin denke, dass das erst der Anfang bei diesem Projekt sei. Da sei noch ordentliches Potenzial für die Deutsche Bank drin.Charttechnisch habe die Deutsche Bank-Aktie in einer Seitwärtsbewegung verharrt. Sie habe es nicht geschafft, über die Marke von 17,80/90 Euro zu kommen. Es könnte bald die Unterstützung im Bereich 16 Euro getestet werden. Der Aktienexperte gehe allerdings davon aus, dass die Deutsche Bank-Aktie mittelfristig Potenzial bis 25 Euro habe.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: