Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,278 EUR -1,88% (07.03.2017, 15:17)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 18,2307 -2,04% (06.03.2017, 15:57)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Kurspotenzial auf null oder unter null! Finger weg von der Deutschen Bank! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) definitiv wegzulassen.Der Aktienprofi erinnere, dass die Deutsche Bank AG schon die vierte Kapitalerhöhung seit 2010 durchführen wolle. Das ganze Geld geht hier aber nicht ins Wachstum und die Kapitalstärke, sondern vor allem in den Sumpf aus Skandalen oder Boni, so Alfred Maydorn. Mit den Kapitalerhöhungen habe die Deutsche Bank seit 2010 schon 30 Mrd. Euro eingesammelt. Dabei habe man 15 Mrd. Euro für Rechtsstreitigkeiten und 24 Mrd. Euro für Boni ausgezahlt, also noch mehr als man eingesammelt habe. Das sei irgendwie ein Fass ohne Boden.Das Kurspotenzial der Deutsche Bank-Aktie sei eng begrenzt, zumal die Deutsche Bank-Aktie 2010 bei 50 Euro notiert habe und jetzt diese Marke nicht mehr erreichen könne. Heute gebe es nämlich dreimal so viele Aktien wie damals und der damalige Kurs entspreche nur 17,60 Euro. Das Kurspotenzial der Deutsche Bank-Aktie liege also laut dem Börsenexperten auf null oder unter null.Anleger sollten die Finger von der Deutsche Bank-Aktie definitiv weglassen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.03.2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:17,26 EUR -2,10% (07.03.2017, 15:58)