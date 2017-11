Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Kann Cerberus-Einstieg den Konzernumbau beschleunigen? Kaufen! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Es gebe schlechte Nachrichten zum Konzernumbau bei der Deutsche Bank AG. Ein Teil des Umbaus sei der geplante Börsengang der Tochter Deutsche Asset Management. Das laufe wie geplant. Zum anderen handle es sich beim Konzernumbau um die Wiedereingliederung der Postbank. Allerdings solle die Deutsche Bank effizienter, profitabler werden und da sei die Investment Banking-Sparte im Fokus. Ihre Chefs würden in einem aktuellen Interview sagen, dass sie mehr Zeit brauchen würden - es könne zwei bis drei Jahre dauern, bis die Sparte mit den amerikanischen Konkurrenten mithalten könne. Der Aktienprofi könne es sich aber nicht vorstellen, dass das so lange dauern werde. Bei der Deutsche Bank AG sei nämlich der knallharte Sanierer Cerberus eingestiegen. Er dürfte Druck machen, dass der Konzernumbau schneller vorangehe als gedacht.Die Deutsche Bank-Aktie dürfte heute zwar zurücksetzen. Vor dem Hintergrund des Cerberus-Einstiegs sollten Anleger aber Rücksetzer bei der Deutsche Bank-Aktie kaufen. Die Deutsche Bank-Aktie habe den langfristigen Abwärtstrend verlassen. Sie notiere jetzt knapp an der 200-Tage-Linie bei 15,40 Euro. Aufgrund des Cerberus-Einstiegs habe der Aktienprofi sein Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie auf 20 Euro erhöht und den Stopp auf 14,50 Euro nachgezogen.Fabian Strebin rät jetzt wieder zum Kauf der Deutsche Bank-Aktie, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.11.2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,895 EUR +1,24% (29.11.2017, 11:08)