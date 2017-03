NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Haar (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.John Cryan, seines Zeichens Vorstandssprecher der Deutschen Bank, rufe zur Kapitalerhöhung und ersuche um rege Teilnahme an der geplanten 8-Mrd.-Euro-Transaktion, die Deutschlands größtes Geldhaus wieder flotter auf der Eigenkapitalseite machen solle. Nach dem starken Anstieg der zuvor desaströs eingebrochenen Deutsche Bank-Aktie (von 10 Euro im September 2016 bis auf jüngst 19 Euro) eine nachvollziehbare Aktion, denn die Bank brauche mehr Eigenkapital und der Aktienkurs dürfte nach einer Fast-Verdopplung auch mal einige Verschnauf-Wochen benötigen. Damit zapfe das Institut binnen weniger Monate den Markt ein zweites Mal an. Der zerknautscht aussehende Brite habe bisher keinen schlechten Job als Lenker des angeschlagenen Instituts gemacht. Man dürfe nicht vergessen, dass alle und jeder, die etwas sagen wollten, auf der Bank, die den Namen unseres Landes trage, herumhauen und kein gutes Haar an den "Blauen" lassen würden. Typisch deutsche Selbstverachtung, sachlich in dem einen oder anderen Fall richtig, doch bringe es niemandem außer der Konkurrenz oder den Leerverkäufern etwas, wenn die einzige noch von internationalem Rang verbliebene Bank in diesem Lande andauernd kritisiert werde.Zurück zur Kapitalmaßnahme: Da es Bezugsrechte geben werde, eröffne sich hier für schnelle und klar disponierende Trader ein spannendes und hoch liquides Betätigungsfeld. Die grobe Leitlinie liege auf der Hand - in Stärke etwa oberhalb von 18 Euro je Aktie verkaufen, in Schwäche etwas kaufen. So sollte uns die Deutsche Bank im März ein wenig Handgeld im Trading bescheren. Denn dass die Kapitalerhöhung klappe, sei für die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ausgemachte Sache. John wisse was er tue und dürfte die Investoren schon vorab überzeugt haben, denn nichts anderes lasse die Informationspolitik an Interpretation zu. So sei die Bank am Freitagabend gegen 21:41 Uhr mit der Mitteilung gekommen, dass eine Maßnahme geplant sei, und am Sonntagnachmittag um 16:32 Uhr habe es die Vollzugsmeldung gegeben. Solche Meldungsaktivitäten würden wohl mit dem neuen Insiderrecht zusammenhängen, wonach Marktgerüchte, wenn sie denn richtig seien, eine Stellungnahme des Emittenten auslösen würden, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:17,63 EUR -7,89% (06.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:17,551 EUR -0,24% (07.03.2017, 08:39)