XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,03 EUR -2,46% (17.05.2017, 16:10)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,92 EUR -2,67% (17.05.2017, 16:25)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,91 USD -1,87% (16.05.2017, 16:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.05.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Hauptversammlung im Fokus! Einsteigen mit Kursziel 25 Euro! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Einstieg bei der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Morgen stehe die Hauptversammlung der Deutsche Bank AG an. Es gebe bei der Deutsche Bank AG wieder eine Konstellation, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat nicht mehr so schalten und walten könnten wie sie möchten, weil die Deutsche Bank jetzt zwei ausländische Großaktionäre habe: die HNA Group und die Herrscherfamilie von Katar. Es bleibe abzuwarten, ob man morgen schon erste Hinweise bekomme, was sie anstreben würden, ob sie mit dem Umbauplan von John Cryan einverstanden seien.Es werde morgen laut dem Börsenexperten spannend, zumal da die Deutsche Bank eine Dividende zahlen müsse. Die Deutsche Bank AG habe nach der internationalen Rechnungslegung in den Jahren 2015 und 2016 jeweils einen Milliardenverlust gemacht. Nach der deutschen Rechnungslegung habe man aber einen Mini-Gewinn ausgewiesen. Deswegen hätten die Aktionäre vor Gericht geklagt und Recht bekommen. Die Deutsche Bank AG werde morgen wahrscheinlich eine Mindestdividende von 19 Cent für 2015 und 2016 vorschlagen.Die Deutsche Bank-Aktie tue sich jetzt schwer, über 17,50 Euro auszubrechen. Gelinge allerdings der Sprung, dann wäre die Deutsche Bank-Aktie beim nächsten Widerstand von 18,20/30 Euro. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie habe sich von der 200-Tage-Linie deutlich entfernt. Es werde erwartet, dass die EZB nach der proeuropäischen Präsidentschaftswahl in Frankreich langsam verbal eine Zinswende einleiten könnte. Die Deutsche Bank würde davon stark profitieren. Das Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie sehe der Aktienprofi bei 25 Euro.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: