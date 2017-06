Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.06.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Gegenwind aus den USA - Finger weg! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin die Finger von der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) wegzulassen.Der Aktienprofi habe es nicht verstanden, warum die Deutsche Bank-Aktie fast bis auf 20 Euro gestiegen sei. Jetzt sei sie wieder zurückgekommen. Der Börsenexperte wisse nicht, wohin die Deutsche Bank-Aktie hin gehöre. Er frage sich, ob die Deutsche Bank-Aktie 12 oder 15 Euro wert sei, aber er glaube, dass eher nicht 20 Euro.Jetzt habe es ein bisschen Gegenwind aus den USA gegeben. Die Deutsche Bank sei früher mit den US-Banken etwas mit gestiegen, was in den Augen des Aktienprofis wenig Sinn gemacht habe. Gestern hätten die US-Banken mitgeteilt, dass das Investment-Geschäft im 2. Quartal nicht so gut laufe - schlechter als im Vorjahr. Das belaste jetzt die Deutsche Bank-Aktie. Nach Ansicht des Aktienexperten werde es der Deutsche Bank-Aktie schwer fallen, das aktuelle Niveau zu halten. Von jetzt ab dürfte sie also weiter fallen. Bei der Deutsche Bank AG würden nämlich die Strategie, die Zukunft und die Optionen fehlen.Anleger sollten die Finger von der Deutsche Bank-Aktie nach wie vor weglassen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.06.2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,525 EUR -0,32% (01.06.2017, 12:53)