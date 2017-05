Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,546 EUR -1,65% (26.05.2017, 14:24)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 18,85 (25.05.2017)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.05.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", bleibt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) kaufenswert.Die Deutsche Bank sei größte Gläubigerin des US-Präsidenten. Im Hypothekenstreit des letzten Jahres sei das dem Konzern noch als Vorteil ausgelegt worden. Marktteilnehmer hätten wohl zurecht vermutet, Trump hätte wegen seiner Geschäftsbeziehungen nach Frankfurt kein Interesse an einer zu hohen Strafe für Deutschlands größte Bank gehabt. Jetzt komme die Bank wegen der an Trump vergebenen Darlehen erneut in den Fokus. Jedoch sei der Grund dieses Mal brisanter.Das Finanzinstitut solle insgesamt Kredite von 340 Mio. USD an Trumps Immobilienfirma vergeben haben. Mehrere demokratische Politiker würden diese Darlehen nun zum Anlass nehmen, Trumps Verbindungen zu Russland weiter unter die Lupe zu nehmen. Konkret würden die Kongressmitglieder den Vorstandsvorsitzenden der Bank auffordern, die Sicherheiten für die Kredite offenzulegen. Dadurch solle geklärt werden, ob die russische Regierung die Zahlungen garantiere. Generell möchten die Politiker detaillierte Angaben zu den Geschäften, um jegliche Verbindungen nach Russland ausschließen zu können. Nach Informationen der Demokraten halte die Deutsche Bank ferner eine interne Untersuchung zu Trumps Konten zurück.Die Geschäftsbeziehungen zwischen der Deutschen Bank und dem US-Präsidenten seien schon länger bekannt. Abzuwarten bleibe, was an möglichen Vorwürfen dran sei. Womöglich handle es sich lediglich um einen politischen Schachzug der Demokraten, um Trump in die Enge zu treiben. Für die Bank dürfte das Thema höchstens politisch von Bedeutung sein.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:16,50 EUR -2,08% (26.05.2017, 14:11)