Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,271 EUR +0,13% (29.12.2016, 11:40)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,92 USD -2,45% (28.12.2016, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.12.2016/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Moody's habe das Rating von Baa2 bestätigt und halte den Ausblick stabil. Der Ratingagentur zufolge habe das DAX-Unternehmen durch den Vergleich in den USA ein Klumpenrisiko weniger in der Bilanz. Große Probleme für die Kapitalausstattung der Bank seien nicht zu befürchten. Des Weiteren erwarte Moody's, dass die Deutsche Bank zum Jahresende eine harte Kernkapitalquote von 11,5% erreiche. Eine bessere Note beim Rating sei für Moody's nur denkbar, wenn das Finanzinstitut weiter an der Kostenschraube drehe.Durch den US-Vergleich sei zwar ein großes Risiko für die Deutsche Bank AG beseitigt. Zahlreiche Rechtsstreitigkeiten, wie der Geldwäsche-Skandal in Russland, würden aber noch immer auf dem Konzern lasten.Anleger sollten die Finger von der Deutsche Bank-Aktie lassen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2016)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:17,26 EUR -1,48% (29.12.2016, 11:24)