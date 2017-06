NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 17,48 (31.05.2017)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.06.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Nachrichten aus der Branche seien schlecht. Insbesondere im Süden des Kontinents seien die großen Probleme mit faulen Krediten weiterhin ungelöst. Zudem gebe es schlechte Nachrichten vom globalen Handelsgeschäft. Die Aktivitäten seien in Q2 eher mau, darauf hätten aktuell J.P. Morgan und die Bank of America hingewiesen. Der DAX-Konzern sei hier anfällig, denn das Investmentbanking zähle zu den wichtigsten Ertragssäulen. Die Deutsche Bank-Aktie sei daher im Strudel der Nachrichten zuletzt deutlich abgerutscht.Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" würden das noch nicht für Nachkäufe oder einen Neueinstieg in die Deutsche Bank-Aktie nutzen. Jetzt könne erst einmal ein nicht unwahrscheinlicher Test der unteren Begrenzung der Trading-Range bei 15 Euro abgewartet werden. Halte diese Unterstützung, könne man danach prozyklisch aufspringen. (Analyse vom 02.06.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:16,03 EUR +2,69% (02.06.2017, 10:58)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,97 EUR +1,40% (02.06.2017, 11:13)