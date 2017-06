XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.06.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät bei der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) einen Stopp bei 14 Euro zu setzen.Rechtsrisiken beseitigt, Kapitalpolster aufgefüllt, Strategie geändert - bei dem Finanzinstitut könnte es nun endlich wieder losgehen mit dem Wachstum im operativen Geschäft. Jedoch ausgerechnet die US-Konkurrenz und Donald Trump könnten der Bank einen Strich durch die Rechnung machen.Trump kämpfe ums politische Überleben. Die Enttäuschung drücke in den USA auf die Kurse der Bankwerte. Dabei werde die Notierung der Deutschen Bank in Sippenhaft genommen, weil sie als Investmentbank mit starkem US-Geschäft ebenso wie die US-Konkurrenz auf weniger Regeln und niedrigere Steuern gehofft habe.Ferner sollten die Erlöse im wichtigen Wertpapierhandel in Q2 geringer als bislang gedacht ausfallen. Das hätten mehrere Vorstände der großen US-Banken auf einer Branchenkonferenz gesagt. Da die Deutsche Bank seit jeher stark im Handel mit Wertpapieren sei, sollten die enttäuschenden Angaben der US-Banken einen Vorgeschmack auf die Erlöse des Konzerns in Q2 geben.Fundamental sei das Wertpapier mit einem für 2018 erwarten KGV von nur 10 günstig bewertet. Das Kurs/Buchwert-Verhältnis von 0,5 spreche auch für die Notierung. Weitere Fantasie berge eine mögliche Zinswende der EZB.Das Chance/Risiko-Verhältnis spricht zudem klar für die Deutsche Bank-Aktie, so Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär". Er sehe noch Potenzial bis 25 Euro. Wer investieren wolle, sollte bei 14 Euro einen Stopp setzen. (Analyse vom 01.06.2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: