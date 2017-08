Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.08.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank befinde sich mitten in einem tiefgreifenden Konzernumbau. CEO John Cryan kremple das Geldhaus vollständig um. Bisher seien erste Erfolge erzielt worden. Doch die Konkurrenz schlafe nicht. Im Gegenteil: In einem internationalen Ranking von Privatbanken müsse der DAX-Konzern deutlich Federn lassen.Die Deutsche Bank backe kleinere Brötchen. Das müsse auch für Aktionäre kein Beinbruch sein. Die Fantasie steigender Zinsen und der geplante Teilbörsengang der Tochter Deutsche Asset Management sollten dem Kurs in den nächsten Monaten auf die Beine helfen.DER AKTIONÄR sei positiv gestimmt für die Deutsche Bank-Aktie und rät zum Kauf. Das Kursziel laute 25,00 Euro, ein Stopp um 12,50 Euro sichere gegen hohe Verluste ab.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,35 EUR -0,78% (08.08.2017, 11:19)