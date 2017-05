XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.05.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", ist die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) auf dem gegenwärtigen Niveau ein Kauf.Die Bank habe mit der Kapitalerhöhung im April die harte Kernkapitalquote auf 14,1% angehoben. Sie habe damit nach der HSBC, die auf 14,3% komme, in Europa die zweithöchste Kapitalausstattung. Diskussionen um eine zu geringe Kapitaldecke sollten damit eigentlich der Vergangenheit angehören. Doch sicher sein könne man sich da in Frankfurt nicht.Schon im Januar 2017 hätten sich die internationalen Bankaufseher vom Baseler Bankenausschuss auf neue Vorschriften für Finanzinstitute einigen wollen. Die Fronten zwischen der EU und den USA seien jedoch verhärtet. Der Knackpunkt seien interne Modelle, mit denen insbesondere Großbanken die Kapitalausstattung berechnen würden. Kritiker, wie die USA, würden einen zu großen Spielraum bei der Berechnung sehen."Handelsblatt" zufolge würden Beobachter nach monatelangem Stillstand nun mit einer Einigung der USA und Europa auf die neue Basel-IV-Regulierung in H2/2017 rechnen. Zwar wäre nach Ausgestaltung der neuen Kapitalvorschriften nach einer Analyse von Berenberg Bank die Deutsche Bank besonders betroffen. Jedoch sei von jahrelangen Übergangsfristen auszugehen.Auf dem aktuellen Niveau ist die Deutsche Bank-Aktie viel mehr ein Kauf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 25,00 Euro. Man sollte einen Stopp bei 14,00 Euro setzen. (Analyse vom 29.05.2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: