Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.05.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die HNA Group sei in Deutschland bis vor kurzem fast unbekannt gewesen. Der Einstieg bei der Deutschen Bank im Frühjahr 2017 habe das jedoch geändert. Die Chinesen hätten im Zuge der letzten Kapitalerhöhung im April ihren Anteil überraschend auf 9,9% aufgestockt und seien damit zum größten Einzelaktionär aufgestiegen. Welche Ziele HNA mit dem Investment verfolge, sei bislang unklar gewesen. Alle Fäden würden bei Michele Faissola, dem ehemaligen Chef der Vermögensverwaltung der Bank, zusammenlaufen.Faissola habe 2015 gehen müssen, als der neue Vorstandsvorsitzende John Cryan einen Großteil der Führungsriege ausgetauscht habe. Seit 2016 berate Faissola die Herrscherfamilie von Katar und habe ihr empfohlen, ihren Anteil an der Deutschen Bank auf knapp 10% aufzustocken. Laut "Manager Magazin" habe Katar eigentlich arabische Staatsfonds mit an Bord holen wollen, um den eigenen Einfluss auszubauen. Denn die Anlage in die Deutsche Bank habe sich zunächst nicht ausgezahlt. Faissola habe ferner die HNA Group als weiteren Investor gefunden.Für die Kleinaktionäre der Deutschen Bank sei der Einstieg der HNA positiv, auch wenn die Hintergründe jetzt wohl erst geklärt werden müssten. Denn die Großaktionäre würden der Unternehmensführung zukünftig auf die Finger schauen und auf einen zügigen Umbau der Bank achten.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:16,47 EUR -2,26% (26.05.2017, 11:55)