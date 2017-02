Börsenplätze Delignit-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Delignit-Aktie:

4,569 EUR -0,80% (27.02.2017, 08:40)



Xetra-Aktienkurs Delignit-Aktie:

4,739 EUR (24.02.2017)



ISIN Delignit-Aktie:

DE000A0MZ4B0



WKN Delignit-Aktie:

A0MZ4B



Ticker-Symbol Delignit-Aktie:

DLX



Kurzprofil Delignit AG:



Der Delignit Konzern (ISIN: DE000A0MZ4B0, WKN: A0MZ4B, Ticker-Symbol: DLX) entwickelt, fertigt und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische, überwiegend laubholzbasierte Werkstoffe und Systemlösungen. Der Delignit Konzern ist anerkannter Entwicklungs- und Projektpartner sowie Serienlieferant für Technologiebranchen wie etwa der Automobil- und Schienenverkehrsindustrie.



Die Produkte verfügen über besondere technische Eigenschaften und werden u.a. als Einbausysteme in leichten Nutzfahrzeugen, Kofferraumladeboden in PKWs und Systemböden für Zugausstattungen eingesetzt. Der Delignit-Werkstoff basiert in der Regel auf europäischem Laubholz, ist in seinem Lebenszyklus CO2-neutral und somit nichtregenerativen Werkstoffen wie Kunststoff und Stahl ökologisch überlegen. Der Einsatz des Delignit-Werkstoffs verbessert daher die Umweltbilanz der Kundenprodukte und erfüllt deren steigende ökologische Anforderungen.



Das Unternehmen wurde vor über 200 Jahren gegründet. Die Delignit AG notiert im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com. (27.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Delignit-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Delignit AG (ISIN: DE000A0MZ4B0, WKN: A0MZ4B, Ticker-Symbol: DLX) unter die Lupe.Die in Nordrhein-Westfalen ansässige Delignit AG habe das Jahr 2016 mit einem Rekordumsatz abgeschlossen. Nach vorläufigen Zahlen habe der Umsatz um 9,4% auf 48,6 Mio. Euro expandiert. Das EBITDA habe bei 3,7 Mio. Euro gelegen und netto seien 1,4 Mio. Euro verdient worden. Die Abschreibungen würden die Experten auf ca. 1,4 Mio. Euro schätzen. Die Dividende des Vorjahres von 3 Cent je Aktie dürfte nach ihren Berechnungen auf etwa 5 Cent je Aktie angehoben werden.Wie Firmenchef Markus Büscher den Experten bei ihrem Treffen in Frankfurt mitgeteilt hab, sei vor allem das zweite Halbjahr der Gesellschaft "sehr stark" verlaufen. Zur positiven Entwicklung hätten beide Geschäftsbereiche, Automotive und Technological Applications, beigetragen. Der Geschäftsbereich Automotive umfasse im Wesentlichen Herstellung und Vertrieb von Laderaumschutzsystemen und Sicherheitsausstattungen (Interieur) für die Klasse der leichten Nutzfahrzeuge. Die Produkte des Geschäftsbereichs Technological Applications seien in die Produktgruppen Building Equipment, Spezialanwendungen und Standard untergliedert. Anwendungsschwerpunkte lägen u.a. im Bereich von Böden für Produktionsstätten und Schienenfahrzeuge, Brand- und Schallschutzausstattungen von öffentlichen Gebäuden, Sicherheitsausstattungen wie Bauelemente (Tür, Fenster, Trennwand) sowie im Werkzeugbau.Highlight des Jahres 2016 sei der Erhalt von zwei wichtigen Serienlieferverträgen im Bereich Automotive gewesen. Hierbei handle es sich um eine Folgebeauftragung im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge von einem deutschen Fahrzeughersteller. Der Auftrag für das Nachfolgemodell sehe dabei eine Erweiterung gegenüber der bisher angebotenen Ausstattung um Radkästen-Lösungen im Innenraum vor. Für dieses Transportermodell sei eine Laufzeit von zehn Jahren beginnend ab dem Geschäftsjahr 2018 vorgesehen.Zudem habe Delignit einen neuen Großkunden gewonnen. Das Unternehmen liefere an einen deutschen Automobilhersteller an dessen Fertigungsstandort im europäischen Ausland weite Teile des Delignit-Sortiments an Laderaumschutz-Lösungen einschließlich einer speziell entwickelten kunststoffbasierten Seitenwand. Dieser Auftrag habe ebenfalls eine Laufzeit von mehr als zehn Jahren und werde erstmals im Jahr 2017 umsatzwirksam. Wie Büscher den Experten mitgeteilt habe, würden beide Aufträge gemeinsam ab dem Jahr 2018 pro Jahr zu einem zusätzlichen Umsatzpotenzial von bis zu 10 Mio. Euro führen.2018 sollte der Umsatz aufgrund der beiden Großaufträge die Marke von 55 Mio. Euro erreichen und die EBITDA-Marge auf ca. 9% steigen. Das würde einem EBITDA von fast 5 Mio. Euro entsprechen. Netto sollten im nächsten Jahr rund 2 Mio. Euro in der Kasse klingeln oder bis zu 25 Cent je Aktie. Mit der aktuellen Erweiterung der Kapazitäten könne das Unternehmen laut dem CEO einen Umsatz von etwa 60 Mio. Euro stemmen. Ab einer gewissen Größenordnung, die Büscher nicht habe konkretisieren wollen, sollten Skaleneffekte dazu führen, dass das Unternehmen mit einer EBITDA-Marge von ca. 10% wirtschafte.Der Hersteller ökologischer, laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen werde derzeit an der Börse mit knapp 40 Mio. Euro kapitalisiert. Delignit sei Entwicklungs- und Projektpartner sowie Serienlieferant für Technologiebranchen wie etwa der Automobil- und Schienenverkehrsindustrie. Die Produkte würden über besondere technische Eigenschaften verfügen und würden u.a. als Einbausysteme in leichten Nutzfahrzeugen, Kofferraumladeböden in PKWs und Systemböden für Zugausstattungen eingesetzt. Das Unternehmen gehöre zu rund 76% der Berliner Beteiligungsgesellschaft MBB SE. Delignit plane derzeit weder eine Kapitalerhöhung noch sei es denkbar, dass MBB einen Teil ihrer Aktien platziere. Der Freefloat werde somit in der nächsten Zeit weiter unverändert bleiben. Das KGV für 2017 liege bei 22 und werde sich 2018 auf 18 reduzieren. Ein echtes Schnäppchen sei die Aktie nicht mehr. Allerdings überzeuge der Wachstumskurs in den nächsten zwei Jahren.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei Kursen um 4,50 Euro zum Kauf der Aktie von Delignit. (Analyse vom 27.02.2017)