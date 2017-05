Der Geschäftsverlauf von Campbell Soup (ISIN: US1344291091, WKN: 850561, Ticker-Symbol: CSC) im dritten Geschäftsquartal neuerlich von einem sich weiter verändernden Verbraucherverhalten beeinträchtigt gewesen. Die Umsätze hätten zwar mit USD 1,85 Mrd. fast im Rahmen der Erwartungen gelegen, der Gewinn pro Aktie von USD 0,58 habe allerdings deutlich darunter (USD 0,64) gelegen.



Medienberichten zufolge habe der Stromerzeuger Vistra Energy (ISIN: US92840M1027, WKN: A2DJE5, Ticker-Symbol: 0V6) Interesse an dem hochverschuldeten Versorger Dynegy (ISIN: US26817R1086, WKN: A1J5JU, Ticker-Symbol: DYE). Bei einem Zusammengehen würde einer der größten unabhängigen Stromerzeuger der USA entstehen. Dynegy-Aktien seien um knapp 26% gestiegen.



Der Schweizer Chemiekonzern Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) solle vor der Fusion mit dem US-Unternehmen Huntsman (ISIN: US4470111075, WKN: A0DQGM, Ticker-Symbol: HTR) stehen. Das neue Unternehmen hätte dann einen Marktwert von mehr als USD 14 Mrd. (22.05.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Landmaschinenhersteller Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO) hat die Markterwartungen im zweiten Geschäftsquartal 2016/17 deutlich übertroffen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Bei einem Umsatz in Höhe von USD 8,29 Mrd. (Erwartung: USD 7,27 Mrd.) habe ein Gewinn pro Aktie von USD 2,49 (Schätzung: USD 1,68) dank höherer Landmaschinenverkäufe in Südamerika erwirtschaftet werden können. Zudem habe der Konzern seine Jahresziele angehoben.