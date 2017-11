Xetra-Aktienkurs Deere-Aktie:

Kurzprofil Deere & Co:



Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, Ticker NYSE: DE) ist einer der weltweit größten Hersteller von Landwirtschaftsgeräten aller Art. Ausgehend von einer Ein-Mann-Schmiedewerkstatt, hat sich das Unternehmen im Laufe seiner knapp 175-jährigen Bestehenszeit zu einem Anbieter entwickelt, der vom Ackerbau über die Gartenarbeit bis hin zum Forstwesen mit seinem Produktportfolio die gesamte Bandbreite der in der Landwirtschaft nötigen Ausrüstungsgegenstände abdeckt. (24.11.2017/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Deere-Aktienanalyse von Aktienanalyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Aktienanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Deere & Co (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, Ticker NYSE: DE) und erhöht sein Kursziel.Der Gewinn je Aktie sei in Q4 von 0,90 USD auf 1,57 USD gestiegen und habe vor allem wegen einer unterproportionalen Entwicklung der F&E-Aufwendungen sowie fallender sonstiger betrieblicher Aufwendungen etwas über der Markterwartung (1,46 USD) gelegen. Zwischenzeitlich seien aber auf in der Fertigung nur noch geringe Kostensenkungseffekte zu verzeichnen, die teilweise über höhere Materialkosten konterkariert würden. Insgesamt sei der operative Gewinn in Q4 mit +37% yo-y deutlich überproportional zum Umsatz gestiegen. Die Umsatzentwicklung habe in Q4 mit +26% (Q3 + 17%, Q2 +1%, Q1 -1%, Q4 -5 %) auf 7,1 Mrd. USD etwas besser als erwartet (Konsens +24%) gelegen.Die Umsatzwachstumsprognose für 2018 liege bei +22%. Zwar trage die Akquisition Wirtgen 12 Prozentpunkte zum Wachstum bei, aber das organische Wachstumsniveau des Kerngeschäfts bleibe dennoch mit +8% auf attraktivem Niveau. Wechselkurseffekte dürften etwa +2 Prozentpunkte zum Wachstum beitragen. Operativ werde vor allem bei Forst- und Baumaschinen ein starkes Wachstum von +14% erwartet. Dennoch sollten auch die Landmaschinen, vor allem vom US-Markt getragen, einen soliden Zuwachs ausweisen. Der Konzerngewinn dürfte 2018 gemäß Guidance bei 2,6 Mrd. USD (Markterwartungen 2,3 Mrd. USD liegen.Das Basisszenario eines langfristig wachsenden Landmaschinenmarkts bleibe intakt. Eine Aufwärtsbewegung des Agrarmaschinenmarktes für 2019 bleibe realistisch. Zwar sei die Phase des überproportionalen Margenanstiegs vorbei. Dennoch halte der Analyst aufgrund von Skaleneffekten eine auch längerfristig anhaltende moderate Margenexpansion bei zugleich steigenden Umsätzen für realistisch.Börsenplätze Deere-Aktie: