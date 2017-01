Die Verbraucherpreisentwicklung sei stärker als erwartet ausgefallen: Per Berichtsmonat Dezember habe der Preisanstieg der Eurozone von zuvor 0,5% auf 1,1% sportlich zugelegt. Die Prognose habe bei 1% im Jahresvergleich gelegen.



Gekoppelt mit den Konjunkturdaten der Eurozone sei der solitäre Verweis auf Basiseffekte im Energiesektor unprofessionell. Auch die Kernrate habe leicht von 0,8% auf 0,9% zugelegt.



Fazit Eurozone: Fasse man zusammen, Wachstum am Potenzial, das sich beschleunige und auf dem höchsten Niveau seit 2011 oszilliere. Basis des Wachstums seien nahezu solitär wiederkehrende Einkommen, also Lohnsummenzuwächse (ganz im Gegenteil zu den USA).



Zusätzliches Potenzial ergebe sich durch ein mögliches Anspringen des Kreditzyklus und/oder Aufhebung der (sinnlosen) Sanktionen gegenüber Russland.



Die Themen Deflation und Disinflation seien nicht mehr aktuell.



Passe dazu ein Leitzins bei 0%, Negativzinsen bei der EZB für Banken bei -0,40% und quantitative Anleihekäufe bis September 2017?



USA: Das Protokoll des Offenmarktausschusses der Federal Reserve sei ultimativ der Katalysator einen schwächeren Bewertung des USD gewesen.



Grundsätzlicher Optimismus hinsichtlich der voraussichtlichen fiskalischen Stimulierung/Subventionierung der US-Konjunkturlage durch die kommende Regierung unter Trump gekoppelt mit erheblichen Unsicherheiten, ob beispielsweise hoher USD Bewertung, ob zunehmender Neuverschuldung oder Inflation (implizit Stagflation) hätten das Protokoll des Offenmarktausschusses der Federal Reserve bestimmt.



An der Konjunkturfront sehe es dank üppiger Kreditvergabe im Automobilsektor bei liederlichsten Kreditvergabestandards in der US-Historie auf ersten Blick gut aus. Per Berichtsmonat Dezember habe sich der Kfz-Absatz in der auf das Jahr hochgerechneten Fassung auf 18,43 nach zuvor 17,87 Millionen Kfz gestellt. Die Prognose habe bei 17,70 Millionen Automobilen gelegen.



Man sollte sich an der quantitativen Betrachtung unter Ausblendung der qualitativen Merkmale erfreuen, solange diese Phase anhalte. Trendfähig sei sie nicht!



Aktuell ergebe sich ein Szenario, das den USD gegenüber dem EUR favorisiere. Erst ein Ausbruch über das Widerstandsniveau bei 1,0670 bis 1,0700 eröffne neue Opportunitäten und drehe den Bias wieder ins Positive.





