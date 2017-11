WKN Danone-Aktie:

851194



BSN



BSN



BN



GPDNF



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (24.11.2017/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktie: Bullen greifen wieder an! ChartanalyseSeit den Crashtiefs aus dem Jahr 2009 um 31,00 Euro befindet sich Danone (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) in einem stetigen Aufwärtstrend und konnte bis 2016 auf ein Verlaufshoch von gut 70,46 Euro zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach einer nicht unerwarteten Korrektur zurück auf das Niveau von 57,99 Euro hätten Käufer zu Beginn dieses Jahres wieder beherzt zugegriffen und bereits Anfang Oktober ein Verlaufshoch bei 72,00 Euro und damit oberhalb der Jahreshochs aus 2016 etabliert. Dies sei ein wichtiger Schritt für den weiteren Werdegang der Aktie gewesen, obwohl sich kurze Zeit später eine mehrwöchige Konsolidierung eingestellt habe. Denn alleine mit dem kurzen Ausflug über die Hochs aus 2016 wurde weitere Kaufbereitschaft signalisiert, die sich nun in einer bullischen Entladung aus der kurzfristigen Konsolidierung darstellt und bestens für ein weiteres Long-Investment geeignet scheint, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 24.11.2017)Börsenplätze Danone-Aktie:70,00 EUR +0,03% (24.11.2017, 17:35)Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:70,79 EUR +0,77% (24.11.2017, 17:36)ISIN Danone-Aktie:FR0000120644