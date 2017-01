Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

72,104 EUR +0,34% (10.01.2017, 15:21)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (10.01.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktie: Stuttgarter Automobilbauer testet autonomes Fahren in Deutschland - AktienanalyseDas Regierungspräsidium Stuttgart hat der Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) die Genehmigung erteilt, autonome Fahrzeuge der nächsten Generation auf den öffentlichen Straßen Baden-Württembergs zu testen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Ziel der Fahrversuche sei laut Hersteller, die neuesten Sensorgenerationen intensiv im realen Verkehr zu erproben. Der Entwicklungsschwerpunkt des neuen Betriebssystems liege auf dem bequemen Herbeirufen fahrerloser Fahrzeuge per App.Jüngst habe sich der US-Chipriese Intel mit 15 Prozent am Kartendienst "Here" beteiligt, den Daimler zusammen mit BMW und Audi 2015 von Nokia gekauft habe. Die deutschen Autobauer möchten mit dem Kauf ihre Unabhängigkeit gegenüber den wenigen anderen großen Anbietern wie Google, Apple oder TomTom sicherstellen, da digitale Karten einen zentralen Baustein für den Betrieb selbstfahrender Autos darstellen würden. Erst Ende Dezember 2016 hätten Daimler, BMW und Audi asiatische Investoren bei dem Kartendienst mit insgesamt zehn Prozent beteiligt, um den lukrativen Zukunftsmarkt China zu erschließen.Speziell in China habe die PKW-Sparte Mercedes-Benz Cars mit einem Absatzplus von 28,9 Prozent in den ersten elf Monaten des Jahres 2016 überzeugt. Laut Unternehmensangaben betrage der Absatzzuwachs des gesamten Automobil-Kerngeschäfts im selben Zeitraum 12,2 Prozent. Besonders der Absatz der großstadttauglichen Geländewagen bzw. der V-Klasse als Großraumlimousine sei um 37,6 beziehungsweise 50,8 Prozent gestiegen.In einer Analyse der gewinnträchtigsten deutschen Unternehmen des Jahres 2016 vom Beratungsunternehmen EY würden die Autobauer dominieren. Platz eins belege Daimler mit einem EBIT von 9,4 Milliarden Euro vor VW (8,6), Deutsche Telekom (8,2), BMW (7,5) und Bayer (6,2).Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet im Jahr 2017 mit einem weltweiten Gesamtabsatzplus von 2 Prozent, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 10.01.2017)Börsenplätze Daimler-Aktie:Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:72,21 EUR +0,32% (10.01.2017, 15:07)