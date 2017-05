ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (23.05.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Guter Newsflow! Daimler baue rund 60 Kilometer von Dresden entfernt ein zweites Werk in Sachsen. Bis 2022 möchte der Autobauer zehn reine Elektromodelle anbieten. Die ersten Modelle der EQ-Serie würden spätestens 2019 ausgerollt. Wichtiger Bestandteil der E-Strategie seien laut Daimler-Vorstandsmitglied Thomas Weber "hocheffiziente Batterien" für die Elektro- und Hybridfahrzeuge. Damit werde der Schritt für die zweite Batteriefabrik in Kamenz begründet.Vor wenigen Tagen habe sich Daimler ferner mit rund 15% bei Lei Shing Hong (LSH) eingekauft. Laut Daimler werde der Kauf in den nächsten Tagen vollzogen. Lei Shing Hong habe letztlich 120.000 Mercedes verkauft. Kein anderer Händler habe so viele Mercedes an die Frau beziehungsweise an den Mann gebracht. LSH betreibe knapp 300 Autohäuser etwa in China, Südkorea, Vietnam, Kambodscha, Malaysia und Australien.China sei der wichtigste Einzelmarkt des Konzerns, und aktuell auch der am schnellsten wachsende. In den bisherigen vier Monaten des Jahres habe er mit der Stammmarke Mercedes-Benz in dem Land ein Absatzplus von fast 37% erzielt. Man möchte hier noch schneller wachsen und sich die Hilfe von wichtigen Partnern vor Ort sichern, indem kapital massige Bindungen entstünden.Mögliche Strafzahlungen in den USA würden den Titel derzeit noch immer ausbremsen. Der Konzern werde laut Kauper den Umbruch schaffen. Die Strategie in punkto Elektromobilität und neue Mobilitätsdienste stimme.Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:68,01 EUR +0,48% (23.05.2017, 09:11)Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:67,74 EUR (22.05.2017)