Kurzprofil DMG MORI AG:



Der DMG MORI-Konzern (ISIN: DE0005878003, WKN: 587800, Ticker-Symbol: GIL, NASDAQ OTC-Symbol: GDMOF) ist der weltweit führende Hersteller von spanenden Werkzeugmaschinen. Das Angebot umfasst innovative Hightech-Maschinen mit den Technologien Drehen, Fräsen, Advanced Technologies (ULTRASONIC / LASERTEC) sowie Software Solutions und Integrationslösungen für die Automatisierung von Werkzeugmaschinen. Die Industriellen Dienstleistungen beinhalten vielfältige Services rund um den gesamten Lebenszyklus der Maschinen sowie den Bereich der Energy Solutions.



Den Erfolg des Konzerns tragen über 12.000 Mitarbeiter. Insgesamt 164 nationale und internationale Vertriebs- und Servicestandorte in 76 Ländern stehen unter der weltweiten Marke DMG MORI in direktem Kontakt zu seinen Kunden. Als "Global One Company" ist DMG MORI auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. (16.05.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - DMG MORI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Werkzeugmaschinenbauers DMG MORI AG (ISIN: DE0005878003, WKN: 587800, Ticker-Symbol: GIL, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: GDMOF).Im Q1 des laufenden Geschäftsjahres hätten sich die Auftragseingänge auf EUR 693,9 Mio. belaufen, dies seien EUR 102,3 Mio. mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum gewesen. Von den gesamten Auftragseingängen seien 70% auf das Ausland entfallen (Vj.: 66%). Dies sei der höchste Auftragseingang eines Quartals in der 146-jährigen Unternehmensgeschichte gewesen.Die Unternehmensleitung bestätige aktuell ihre Prognose und gehe unverändert von einem Auftragseingang von ca. EUR 2,3 Mrd. und einem Umsatz von rund EUR 2,25 Mrd. aus. Das EBT solle sich laut Schätzungen auf rund EUR 130 Mio. belaufen. Der Vorstand plane, zur Jahresmitte eine Erhöhung der Prognose zu prüfen. Infolge des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der DMG MORI GmbH (100%ige Tochter der DMG MORI COMPANY Ltd.) als herrschendem Unternehmen und der DMG MORI AG als beherrschtem Unternehmen werde den verbliebenen Aktionären, wie bereits kommuniziert, durch die DMG MORI GmbH eine Garantiedividende von brutto EUR 1,17 bzw. netto (nach Körperschaftsteuer und vor persönlicher Einkommensteuer) EUR 1,03 je Aktie gezahlt.Insgesamt weise der Trend bei dem Werkzeugmaschinenbauer nach oben. Aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags bleibe diese Entwicklung aber untergeordnet.Börsenplätze DMG MORI-Aktie: