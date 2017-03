Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der DGB begrüßt die Subsidiaritätsrüge des Bundestages gegen das von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Dienstleistungspaket. "Die Pläne der EU-Kommission sind überflüssig, wir lehnen sie ab", so das DGB-Vorstandsmitglied, Stefan Körzell, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Hintergrund:Die Europäische Kommission hat am 10. Januar 2017 ihr sogenanntes Dienstleistungspaket vorgestellt. Darunter sind mehrere Richtlinien, ein Verordnungsvorschlag zur Dienstleistungskarte und eine Empfehlung zur Berufsreglementierung. Die Europäische Kommission gibt vor, damit die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen innerhalb der EU fördern zu wollen. Die europäischen Sozialpartner wurden in diesem Zuge bislang nicht eingebunden. (Pressemitteilung vom 10.03.2017) (13.03.2017/ac/a/m)