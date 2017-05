Berlin (www.aktiencheck.de) - DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach hat die neuen Arbeitsmarktzahlen für den Monat Mai kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:



"Der hohe Beschäftigungsstand ist erfreulich, die Zahl der Entlassungen geht zurück. Aber: Während inzwischen in einigen Bereichen Fachkräfte fehlen, werden an anderer Stelle Qualifikation und Engagement von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vergeudet, weil sie trotz Ausbildung im Niedriglohnbereich festhängen, in Teilzeit oder gar Minijobs, in Leiharbeit und in Befristungen, oft ohne sachlichen Grund. Dass die Arbeitgeber dieses Fachkräftepotenzial nicht oder nur schlecht nutzen, gleichzeitig aber über Fachkräftemangel klagen, das passt nicht zusammen.



Wir brauchen wieder mehr Aufwärtsmobilität am Arbeitsmarkt - hier sind in erster Linie die Unternehmen gefordert. Sie müssen mehr ausbilden und in die Weiterbildung der Beschäftigten investieren. Der Gesetzgeber ist gefordert, prekäre Beschäftigung einzudämmen. Die sachgrundlose Befristung, die insbesondere jungen Menschen den Einstieg ins Berufsleben erschwert, gehört abgeschafft. Überfällig ist außerdem ein Rückkehrrecht aus Teilzeit und eine Reform der Minijobs. Minijobber haben mehrheitlich einen beruflichen oder akademischen Abschluss, werden aber oft nur als Hilfskräfte eingesetzt." (31.05.2017/ac/a/m)





