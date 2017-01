Berlin (www.aktiencheck.de) - DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach hat am Mittwoch in Berlin das Reformkonzept des Deutschen Gewerkschaftsbundes für Minijobs vorgestellt, so der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nach den Vorstellungen des DGB sollten Minijobs vom ersten Euro an in die Sozialversicherung einbezogen werden, beispielsweise durch eine Gleitzonenregelung. Dabei sind die Beiträge der Beschäftigten am Anfang sehr niedrig und steigen dann schrittweise an, während die anfangs höhere Belastung der Arbeitgeber langsam sinkt. Darüber hinaus sollte die pauschale Besteuerung abgeschafft und sichergestellt werden, dass bei Minijobs die gleichen Arbeitsbedingungen herrschen wie bei Vollzeitjobs."Jedem dritten Minijobbenden wird bezahlter Urlaub vorenthalten, für fast die Hälfte ist Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ein Fremdwort", sagte Buntenbach. "Das heißt, es werden systematisch Arbeitnehmerrechte unterlaufen, um Kosten zu sparen. Damit muss Schluss sein." Alle Hoffnungen, Minijobs könnten für Langzeitarbeitslose oder Job-Rückkehrerinnen eine Brücke in den regulären Arbeitsmarkt sein, hätten sich nicht erfüllt, so das DGB-Vorstandsmitglied. "Wenn wir unser Konzept umsetzen, bleiben nicht nur die Arbeitsplätze erhalten, sondern es besteht sogar die Möglichkeit, die Arbeitszeit sukzessive auszuweiten. Das wünscht sich die Mehrheit der Minijobbenden, die ausschließlich in Minijobs tätig sind." (Pressemitteilung vom 18.01.2017) (19.01.2017/ac/a/m)