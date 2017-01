Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Um das Wichtigste vorweg zu nehmen: Ein erfolgreicher DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Wochenauftakt sieht anders aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Für einen besonderen Wermutstropfen sorge dabei die gestern gerissene Abwärtskurslücke (11.798 zu 11.792 Punkte). Damit habe sich das Luftholen der letzten beiden Handelstage deutlich verschärft. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung möchten die Analysten das heutige "Daily Trading" nutzen, um die wichtigsten Haltemarken auf der Unterseite herauszuarbeiten.



Bisher könne die beschriebene Korrektur als Pullback an die Ausbruchsmarken in Form der Hochs bei 11.692/45 Punkten bezeichnet werden. Die Relevanz der angeführten Unterstützungen werde zusätzlich durch das verbliebene Aufwärtsgap aus der Vorwoche bei 11.659/596 Punkten untermauert. Knapp darunter verlaufe inzwischen zudem die 38-Tage-Linie (akt. bei 11.503 Punkten). Spätestens im Bereich der Kernunterstützung bei rund 11.400 Punkten sollte das Aktienbarometer aber einen Boden finden. Auf diesem Niveau bilde das Hoch vom November 2015 bei 11.431 Punkten zusammen mit dem Tief von Mitte Januar bei 11.425 Punkten sowie den Tiefpunkten von Ende 2016 bei gut 11.400 Punkten eine wichtige Haltezone. (31.01.2017/ac/a/m)